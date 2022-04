Gds – Inter, Vidal acciaccato. Bastoni ok con la Roma. E Dzeko si candida

La distorsione alla caviglia di Vidal è di quelle da valutare giorno dopo giorno, con qualche possibilità di poter farcela stingendo i denti

Archiviata l'importante vittoria in Coppa Italia contro il Milan, l'Inter è ora focalizzata in toto per la sfida di sabato contro la Roma. Possibile assente potrebbe essere Arturo Vidal , uscito dal derby acciaccato per un colpo alla caviglia subito da Theo Hernandez. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Ieri il cileno ad Appiano non ha partecipato neanche all’allenamento defaticante perché aveva giocato la sera prima e si è dovuto limitare a un lavoro differenziato.

La distorsione alla caviglia è di quelle da valutare giorno dopo giorno, con qualche possibilità di poter farcela stingendo i denti: tutto dipenderà dal decorso e dalle prossime sedute ma Arturo è in dubbio in vista della sfida a Mou di sabato alle 18. Chi, invece, sarà a disposizione con la Roma è Alessandro Bastoni, costretto ad uscire nella ripresa nella semifinale di Coppa: per lui nessun problema muscolare e soltanto crampi da gestire nel resto della settimana. Sul campo, invece, solito ballottaggio in attacco, con Correa, Dzeko e Lautaro in corsa per due maglie: dopo la panchina del derby, però, Edin è in pole per tornare negli 11".