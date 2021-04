Inter-Cagliari, Vidal out dopo la rifinitura: la precisazione di Conte

L'allenatore nerazzurro ha voluto sottolineare che nonostante avesse lasciato il ritiro il giorno prima, il cileno era comunque a San Siro

Arturo Vidal non era neanche in panchina nella gara contro il Cagliari. Alla fine della partita lo stesso Conte ha parlato di lui e ha spiegato che nella rifinitura del giorno prima il giocatore ha avvertito dolore al ginocchio, quello operato. Il calciatore quindi non è ancora al meglio. Per questo ieri aveva anche lasciato il ritiro.

Il calciatore si è operato al ginocchio prima della pausa, per tornare a giocare presto ha anche sacrificato i giorni liberi. Per rimettersi in pari e farsi trovare pronto si è allenato anche a casa con il suo personal trainer. Ma ieri in allenamento si è fermato e il tecnico nerazzurro ha preferito non farlo rischiare. Però Conteci ha tenuto a precisare: «Oggi era con noi nello spogliatoio. Speriamo di recuperarlo». Un segnale anche per il calciatore: l'allenatore aspetta di poterlo impiegare perché nell'ultima parte della stagione serve l'aiuto di tutti.