SM – Inter, Conte dovrà aspettare per Vidal: ecco l’oggetto della contesa col Barcellona

Antonio Conte attende con ansia l’arrivo a Milano di Arturo Vidal. Non c’è ancora il via libera da Barcellona, anche se l’Inter non sembra preoccupata sulla riuscita dell’affare. “Per Vidal, Conte dovrà aspettare più del previsto. Non c’è ancora accordo tra il cileno e il Barcellona: il vero oggetto del contendere non sembra la buonuscita, ma vecchi premi che non ha ancora ricevuto. La sensazione è che nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca”, spiegano da Sport Mediaset.