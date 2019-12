GdS – Inter-Juve, gli ex si intrecciano: Vidal vuole provare nuove emozioni in nerazzurro

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si è soffermata sui duelli che riguardano Inter e Juve in sede di mercato e non solo: “Ad arricchire il quadro, mettiamoci pure tutti gli ex che si intrecciano: Giuseppe Marotta prima e Antonio Conte poi che passano da Torino a Milano, Arturo Vidal che non vede l’ora di provare nuove emozioni in nerazzurro, senza comunque farsi mancare un occhiolino alla Vecchia Signora. Da ex a ex si scatenano gli intrighi, lo scontro tra Juve e Inter non è la classica spy-story, gli sgarbi sono alla luce del sole”.