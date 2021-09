Inter, Vidal in posa con Calhanoglu: “Con mio fratello, pronti per allenarci”

La foto pubblicata dal centrocampista cileno sui social

E' in corso l'allenamento decisivo in casa Inter in vista della sfida di domani di Marassi contro la Sampdoria, nel quale Simone Inzaghi deciderà chi mandare in campo. Poco prima dell'inizio della sessione, Arturo Vidal, centrocampista nerazzurro, ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme a "suo fratello" Hakan Calhanoglu, pronti per scendere in campo. Ecco la foto: