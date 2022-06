GdS – Inter, Vidal fa spazio a Mkhitaryan: cileno indeciso però sulla destinazione

Il centrocampista cileno libererà in rosa lo spazio per l'armeno della Roma ormai ad un passo

Mkhitaryan è sempre più vicino all'Inter, contestualmente un altro calciatore sta per liberarsi proprio per fargli spazio. Si tratta ovviamente di Arturo Vidal, in uscita attraverso il pagamento da parte del club nerazzurro della clausola prevista nel contratto del cileno. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Proprio in queste ore i nerazzurri stanno salutando Arturo Vidal, indeciso se accordarsi con Flamengo o Al Rayyan. L’addio del cileno libera lo spazio in rosa per accogliere Mkhitaryan. A meno che Mourinho non riesca in un’impresa che a oggi sembra disperata. Mai un armeno ha vestito la maglia dell’Inter: c’è sempre una prima volta, no?".