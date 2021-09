CM – Inter, Vidal salta la Fiorentina e non solo: i tempi di recupero

Gli aggiornamenti sul rientro del centrocampista cileno, che domani non ci sarà nell'infrasettimanale contro i viola

Niente Bologna, ma anche niente Fiorentina: Arturo Vidal salterà l’infrasettimanale di domani per un risentimento muscolare alla coscia destra. Come riportato da Calciomercato.com, “non c'è grande preoccupazione in merito all'infortunio, Vidal salterà sicuramente la sfida contro la Fiorentina e quella successiva contro l'Atalanta, mentre si cercherà di recuperarlo per la sfida del 2 ottobre contro il Sassuolo”, si legge. Gli esami di oggi hanno evidenziato il risentimento muscolare, scongiurato dunque il rischio lesione.