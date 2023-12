VIDEO / Inter, la maglia dedicata alla saga Transformers: “Esiste molto più di quello che…”

In occasione di Inter-Udinese la squadra di Simone Inzaghi si presenterà in una veste inedita

In occasione di Inter-Udinese la squadra di Simone Inzaghi si presenterà in una veste inedita: i giocatori nerazzurri scenderanno in campo con una maglia limited edition che celebra la saga Transformers. Per l’occasione, San Siro avrà due ospiti speciali: due Transformers assisteranno infatti al match da bordo campo.