Inter, vietato avere paura. Inzaghi è stato chiaro coi suoi giocatori

Sfida importante per l'Inter che questa sera sfiderà il Napoli al Maradona alla ricerca di una vittoria per mantenersi in testa

Andrea Della Sala

Serata importante per l'Inter che scenderà in campo allo Stadio Maradona per affrontare il Napoli di Spalletti. La squadra di Inzaghi non può permettersi di sbagliare dopo il derby perso con il Milan sabato scorso.

"A Napoli con la convinzione di poter far bene se l'approccio sarà lo stesso del derby (fino al 70'...) e del match di Coppa Italia contro la Roma. Vietato avere paura o pensare all'eventuale sorpasso, in caso di ko, della formazione di Spalletti. Simone Inzaghi è stato chiaro con i suoi: al Maradona la gara è per cuori forti e vuole vedere l'Inter che gli piace, quella capace di stare sul pezzo per 90', di soffrire quando deve, ma che non rinuncia mai a giocare il suo calcio", spiega il Corriere dello Sport.

"Per pensare al Liverpool e al grande ottavo d'andata di Champions di mercoledì a San Siro (già virtualmente esaurito...) ci sarà tempo da stasera in poi, quando la comitiva tornerà in charter a Milano. Da ieri pomeriggio nella testa di Handanovic e compagni c'è spazio solo per lo scontro diretto che può voler dire molto in chiave tricolore. Il tecnico di Piacenza, che ha trascorso la vigilia senza parlare con i giornalisti perché squalificato, oggi si accomoderà in uno skybox. Naturalmente sarà sempre collegato con la panchina, ma ha preparato la sfida nei minimi dettagli e sa benissimo che il suo vice, Massimiliano Farris, calcisticamente pensa come lui", aggiunge il quotidiano.