Inter, Conte e il suo staff lavorano su una trasferta insolita

Arrivano conferme, ma devono ancora essere ufficializzate le indiscrezioni che parlano di una vigilia diversa dal solito per l’Inter. Non sarà insolita solo perché non c’era mai stata una ripartenza del genere. Ma anche perché potrebbe essere una trasferta lampo quella di Napoli.

La squadra nerazzurra, se venisse confermato il programma pensato da Conte e dal suo staff, partirebbe direttamente alla volta della città campana sabato mattina. Niente ritiro in Campania, dunque, per tutelare al massimo il gruppo da eventuali rischi di contagio. I nerazzurri partirebbero quindi nel giorno della gara per affrontare gli uomini di Gattuso e poi rientrerebbero subito dopo la partita a Milano.

(Fonte: SS24)