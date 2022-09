Champions League, Inter-Viktoria Plzen: le modalità di acquisto dei biglietti

Mercoledì 26 ottobre, alle ore 18:45, San Siro ospiterà la terza gara casalinga europea dei nerazzurri di Inzaghi

Fabio Alampi

Mercoledì 26 ottobre alle 18:45 San Siro ospiterà la terza gara casalinga del Gruppo C di Champions League, ultima in casa dei nerazzurri: Inter-Viktoria Plzen.

Una sfida che avrà un peso molto importante per il cammino europeo dei nerazzurri, che avranno bisogno di tutto il sostegno del popolo interista.

La prima fase di vendita a condizioni agevolate partirà mercoledì 28 settembre per tutti i Soci Inter Club e i titolari Siamo Noi (inclusi quindi gli abbonati alla Serie A). La vendita libera per tutti scatterà invece dalle ore 10.30 di giovedì 29 settembre. Il miglior prezzo è assicurato per tutti fino alle ore 21.00 di martedì 4 ottobre, quando la vendita sarà invece sospesa per riaprire il giorno seguente, mercoledì 5 ottobre, alle ore 10.30.

Ecco il riepilogo delle fasi di vendita:

SOCI INTER CLUB E TITOLARI TESSERA SIAMO NOI Dalle ore 10.30 di mercoledì 28 settembre apre la prevendita per i soci Inter Club 22-23 e i possessori di tessera Siamo Noi sottoscritta entro il 27 settembre. In questa fase avranno quindi accesso alla vendita anche tutti gli abbonati alla Serie A 22-23, in quanto titolari di tessera Siamo Noi.

Si potranno acquistare a condizioni agevolate fino a 4 biglietti per ordine, solo online su inter.it/tickets, fino alle ore 21.00 di martedì 4 ottobre, usando il numero della tessera per accedere alla vendita riservata. I soci Inter Club potranno acquistare solo per altri soci Inter Club attivi.

VENDITA LIBERA Dalle ore 10.30 di giovedì 29 settembre scatta invece la vendita libera per tutti.

Dalla vendita libera si potrà acquistare, oltre che sul sito inter.it/tickets, anche nei punti vendita: Inter Store Milano, aperto dal giovedì al sabato con orario continuato 10:00-19:00, agli Uffici Inter dello stadio San Siro, aperti dal lunedì al venerdì con orario 10:00-12:45|14:15-17:45, e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.

SERVIZIO CLIENTI INTER Per informazioni e assistenza è possibile contattare il servizio clienti FC Internazionale Milano, scrivendo tramite la pagina inter.it/contattaci o telefonando al numero 02.82942000 da lunedì a venerdì (9.00-13.00 | 14.00-18.00).

(inter.it)