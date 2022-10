Inter-Viktoria Plzen, le statistiche: sono 150 presenze nerazzurre per Barella

La notte che ha consegnato il passaggio agli ottavi di Champions League all'Inter con la vittoria per 4-0 sul Viktoria Plzen fa segnare una serie di traguardi importanti

Marco Astori

La notte che ha consegnato il passaggio agli ottavi di Champions League all'Inter (qui le possibili avversarie in vista del sorteggio del 7 novembre) con la vittoria per 4-0 sul Viktoria Plzen fa segnare una serie di traguardi importanti per la squadra nerazzurra e per i singoli giocatori. Spiccano su tutti il traguardo delle 150 presenze con la maglia dell'Inter per Nicolò Barella, il ritorno al gol di Romelu Lukaku, la vena realizzativa di Edin Dzeko e la grande prova di Henrikh Mkhitaryan.

INTER AGLI OTTAVI — I nerazzurri sanno già di chiudere il girone al secondo posto dietro al Bayern, la sfida di martedì sarà quindi senza significati di classifica. Per il secondo anno consecutivo l'Inter accede agli ottavi di Champions League e lo fa ancora una volta con un turno d'anticipo. Per ritrovare un 4-0 in Champions bisogna tornare indietro al settembre 2010, al 4-0 rifilato al Werder Brema con una tripletta di Samuel Eto'o.

BARELLA, 150 PARTITE CON L'INTER — Momento di forma strepitosa per Nicolò Barella, sicuramente tra i migliori in campo nella sfida contro la squadra ceca. Il centrocampista ha tagliato il traguardo delle 150 presenze con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni. All'Inter dalla stagione 2019/2020, Barella ha raccolto 150 partite e 16 gol in nerazzurro, con 20 presenze in Champions League.

Entrando in campo contro il Plzen (e servendo l'assist per Lukaku), Joaquin Correa ha invece raggiunto la presenza numero 50 con la maglia dell'Inter.

DZEKO, VIKTORIA VITTIMA PREFERITA — Bomber di coppa e ancora una volta a segno contro il Viktoria Plzen. Edin Dzeko sale a quota 6 reti in totale in Champions con la maglia dell'Inter (3 in questa stagione), salendo a quota 8 gol segnati contro la squadra ceca: ha sempre trovato il gol in tutte le cinque sfide di Champions League contro il Viktoria Plzen, realizzando otto reti (29% dei suoi gol in Champions League), almeno cinque più che contro qualsiasi altra formazione.

Dzeko continua anche nella particolare classifica dei bomber senza età nella massima competizione europea: solo Cristiano Ronaldo (12) ha segnato più gol in Champions League dopo aver compiuto 35 anni rispetto al centravanti bosniaco (6, superato Drogba).

In assoluto Dzeko è a quota 28 gol in Champions League, così suddivisi: 15 Roma, 6 Inter, 4 Wolfsburg, 3 Man City.

MKHITARYAN BIS DOPO FIRENZE — Il gol contro la Fiorentina al 95' era stato il primo in maglia nerazzurra. Henrikh Mkhitaryan si ripete contro il Viktoria: gol del vantaggio, poi un clamoroso palo. L'armeno sale a quota 6 reti in totale in Champions, segnati con quattro maglie diverse (Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Manchester United e Inter): solo Zlatan Ibrahimović (6) e Hernán Crespo (5) hanno segnato con più squadre diverse nella competizione.

Quello di Mkhitaryan è un ritorno al gol in Champion: non segnava nella competizione da 1855 giorni, l'ultima rete risaliva al 27 settembre 2017, con la maglia del Manchester United v CSKA Mosca.

LUKAKU E GLI ALTRI — Romelu Lukaku, tornato in campo dopo due mesi di assenza, ha subito trovato la via del gol, salendo a quota 16 in Champions League: eguagliato Dries Mertens come miglior marcatore belga nella competizione.

(Inter.it)