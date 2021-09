Inter, visto che Fiorentina? Terza vittoria di fila, la cura Italiano funziona

La formazione viola è una delle sorprese di quste prime giornate di campionato: l'ex tecnico dello Spezia scelta azzeccata

Nellq uinta giornata di campionato l'Inter di Simone Inzaghi sarà di scena a Firenze contro una delle rivelazioni di queste prime gare della stagione: la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La formazione viola sembra aver imboccato definitivamente la strada giusta con il nuovo tecnico, e quest'oggi ha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato: un filotto di successi che non accadeva dall'ottobre 2019, quando in panchina sedeva Montella.