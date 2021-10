TS – Inter, panchina infinita: contro il Sassuolo vittoria che pesa il doppio

Successo fondamentale per i nerazzurri, che dimostrano carattere ed evidenziano la profondità e la qualità della rosa

L'Inter vince in rimonta contro il Sassuolo e torna così a conquistare i 3 punti dopo i pareggi contro Atalanta in campionato e Shakhtar Donetsk in Champions League. Tuttosport sottolinea l'importanza del successo di Reggio Emilia: "Non bella, imperfetta, ma infinita: l'Inter risponde alla Juventus e lancia un messaggio a Napoli e Milan da Reggio Emilia. Vince in rimonta, soffrendo e pure tra le polemiche, con il Sassuolo che se la prende per la mancata espulsione di Handanovic a fine primo tempo, in un episodio senza dubbio controverso e che di fatto ha rappresentato la svolta della sfida.