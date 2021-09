Inter, vittoria numero 1500 in Serie A: tagliato il nuovo traguardo

Il traguardo in Serie A raggiunto dall'Inter di Simone Inzaghi dopo il successo per 3-1 al 'Franchi' contro la Fiorentina

Il 3-1 maturato al Franchi permette all'Inter di tagliare un importante traguardo statistico. La vittoria sulla Fiorentina è infatti il 1500° successo in Serie A per i nerazzurri (incluse le vittorie a tavolino).