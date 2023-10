CorSera – Inter, vittoria sofferta anche per atteggiamento un po’ lezioso. Ma c’è una primizia

Seppur vincente, quella di ieri contro il Salisburgo non è stata la miglior Inter della stagione. Anche per merito degli austriaci

Seppur vincente, quella di ieri contro il Salisburgo non è stata la miglior Inter della stagione. Anche per merito degli austriaci, capaci di mettere in difficoltà i nerazzurri con il loro ritmo e la loro pressione elevati. Scrive il Corriere della Sera:

"... La serata del resto è dura, forse più del previsto, anche se l’Inter che cambia cinque titolari rispetto a Torino la aggredisce, trovando presto il primo gol di Sanchez, con un destro a botta sicura su assist di Mkhitaryan ciccato a centro area da Frattesi. Ma poi non riesce a chiudere la partita, per colpa anche di un atteggiamento a volte un po’ lezioso. Così la reazione al pareggio del baby fenomeno israeliano Gloukh (con la difesa in modalità presepe come contro il Bologna) è la cosa migliore, anche se produce solo il rigore realizzato da Calhanoglu, concesso per fallo su Frattesi (a Lautaro viene annullato il 3-1 per fuorigioco dello stesso azzurro)".