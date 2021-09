Libero – Inter, vittoria storica: eguagliato un record. La grande squadra…

L'analisi del quotidiano sulla vittoria della squadra di Inzaghi sul difficile campo della Fiorentina

In un campo complicato, l'Inter conquista tre punti pesantissimi. Il giorno dopo la gara, Libero analizza così la vittoria della squadra di Inzaghi: "La grande squadra si riconosce nel momento in cui vince anche nelle serate in cui non riesce ad imporre il proprio gioco. E che l’Inter lo sia, lo si può facilmente intuire dal tricolore che porta orgogliosamente sul petto. A Firenze la truppa di Simone Inzaghi soffre per tutto il primo tempo, contro una Fiorentina più in palla ed ampiamente padrona del gioco. I nerazzurri vanno anche sotto, grazie ad un’azione portata avanti magistralmente da Nico Gonzalez e conclusa da Sottil. Ma resta sempre appesa alla partita, prima di reagire con due lampi all’inizio della ripresa".