Vittoria in rimonta per l’Inter, che a Cagliari conquista il quarto successo consecutivo in campionato. Un risultato che può dare nuovo slancio alla stagione dei nerazzurri, come scrive La Stampa:

“Questi tre punti artigliati in coda possono rappresentare il trampolino per quel che resta di una stagione solo italiana. A patto che Conte smetta di vedere ovunque nemici, rasserenando l’ambiente e una squadra che ha molto se non tutto per fare bene in campionato“.