Ts – Inter, Vlahovic era il primo nome per il dopo Lukaku. Dzeko è ancora…

L'attaccante serbo era il primo nome sulla lista della dirigenze dopo l'addio di Lukaku: no secco di Commisso

Da una parta Dusan Vlahovic , dall'altra Lautaro Martinez. Fiorentina-Inter promette gol e spettacolo questa sera al Franchi con i due attaccanti che stanno attraversando un grande momento di forma. Come sottolinea Tuttosport , l'attaccante serbo era il primo nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri dopo la partenza di Romelu Lukaku. "Impossibile per Rocco Commisso , alla luce dell’importanza di Vlahovic per la piazza, pensare solo lontanamente a cedere il ragazzo una volta scelto di inaugurare un nuovo progetto tecnico strappando Vincenzo Italiano allo Spezia".

"Il presidente viola da subito non ha voluto aprire spiragli, così l’Inter, nonostante avesse le risorse per fare un’offerta importante alla Fiorentina, ha battuto in ritirata concentrando le sue energie su Dzeko e quindi su Correa. Sarebbe stato impossibile, in caso di sì da parte della Fiorentina per Vlahovic, prendere due attaccanti già pronti all’uso, però se l’Inter si fosse portata a casa il serbo, avrebbe avuto in mano un potenziale fenomeno del calcio mondiale. Dzeko invece il meglio l’ha già dato però, a 35 anni, è ancora un professore per la capacità con cui riesce a fare da collettore tra centrocampo e attacco".