CorSport – Inter, voce grossa in Italia. Ma la partita a Torino in Europa…

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea le difficoltà del nostro calcio in Europa. Il quotidiano parla di Inter e Juventus

"In Serie A possono fare ancora la voce grossa, gli avversari si spaventano. Prendiamo la vittoria della capolista a Torino: ha trascorso 90 minuti senza giocare, senza creare, senza divertire, ma è bastato per vincere. Quella stessa partita, contro le grandi formazioni d’Europa, sarebbe stata sufficiente per perdere con due o tre gol di scarto. Inter e Juve di questa stagione possono azzuffarsi nel nostro orticello e noi possiamo goderne la rivalità e la voglia di sopraffarsi, ma senza illuderci che possa bastare per guardare verso altri orizzonti. Come esige questo momento terribile: confinati in casa".