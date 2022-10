CdS – Inter, voci di esonero? Inzaghi ha sempre avuto una convinzione

Simone Inzaghi ora è più saldo al comando dell'Inter. La gara di due giorni fa ha sicuramente rafforzato la sua posizione e rinnovato le certezze attorno al tecnico. Si legge sul Corriere dello Sport: "Battere il Barcellona in una magica sera, infatti, avrebbe ben poco senso, se poi l’Inter dovesse tornare a fermarsi, o ancora peggio a cadere. In questo senso, la sfida con il Sassuolo di sabato è forse ancora più decisiva. Sarà il test per verificare se la squadra nerazzurra è tornata davvero, oppure se si è trattato soltanto di un exploit insolito. Insomma, il lavoro psicologico di Inzaghi non è finito, anzi. Se non altro, potrà proseguire con maggiore serenità da parte sua, visto che, quel successo, ha messo da parte tante voci e ipotesi di un esonero ormai prossimo. Per la verità, Inzaghi ha badato poco a quelle voci. Ha sempre creduto che la situazione non fosse compromessa e che sarebbe bastata una scintilla per riaccendere l’Inter. Ebbene, quella scintilla è arrivata. Ma ora non la fiamma non può spegnersi di nuovo".