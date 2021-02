Inter, voglia di chiarezza: tifosi, dirigenti e squadra uniti, la proprietà…

Le parole di Jindong Zhang hanno alimentato i già tanti dubbi esistenti sul futuro societario del club nerazzurro

I dubbi legati al futuro societario dell'Inter continuano: le parole di Jindong Zhang, nonostante la spiegazione fatta arrivare in viale della Liberazione, non hanno fatto altro che aumentare le incertezze su ciò che attenderà il club nelle prossime settimane. La squadra e la dirigenza stanno facendo il massimo per rimanere concentrati esclusivamente sul campo e i numeri danno loro ragione, ma il popolo nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, ha voglia di chiarezza: "I tifosi non stanno vivendo bene questa fase di grande incertezza. Vorrebbero chiarezza, così da capire quale futuro attenda l’Inter. Invece, dovranno aspettare. Come i dirigenti del club, che, da un lato, non ricevono definitive risposte dalla Cina, e che, dall’altro, hanno l’incombenza di tenere compatto l’ambiente. Da questo punto di vista, evidentemente, stanno avendo successo, basti vedere quello che sta facendo l’Inter sul campo. Del resto, Conte e i giocatori ormai hanno digerito la situazione, hanno un obiettivo in testa (lo scudetto) e vanno dritti per la loro strada. Certo, prima di un derby così importante, la tempistica di quelle dichiarazioni, seppur involontaria, è stata tutt’altro che ideale".