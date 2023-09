L’Inter vola, Cds: “Certi segnali non possono essere trascurati. Ad Appiano…”

"I campionati si vincono portando a casa le partite “sporche” con un filo di gas e senza chiudere il conto, perché può capitare anche a due fenomeni come Thuram e Lautaro di prendersi una pausa. L’anno scorso l’Inter buttava punti: sei sconfitte su dodici dopo l’impegno in Champions, così si erano allontanati il Napoli di Spalletti e lo scudetto. A Empoli, invece, ha preso corpo il progetto di fuga. Sassuolo a San Siro, Salernitana in trasferta, Bologna di nuovo in casa: altre tre partite non impossibili, prima della sosta, per prendere il largo. Ad Appiano Gentile ne parlano a bassa voce da tempo".