Sky – Inter, i casi più urgenti sono i contratti in scadenza. Volontà collettiva è restare

Continua a tenere banco la questione societaria nerazzurra con Zhang che ha chiesto ai giocatori di rinunciare a due mensilità

"I casi più urgenti sono i contratti in scadenza. Poi ci sono i giocatori che scadono nel 2022 e nel 2023 ma mai in questo momento un'offerta importante per i giocatori dell'Inter verrebbe valutata anche se la volontà collettiva dei giocatori è di rimanere. Giocatori come ad esempio Vidal non sembrano più centrali nel progetto ma il cileno ha l'ingaggio alto quindi sarà difficile trovare una soluzione. Sarà difficile trovare una squadra nella quale il giocatore andrebbe abbassandosi l'ingaggio attuale che percepisce all'Inter", ha spiegato Paventi, inviato alla Pinetina del canale satellitare.