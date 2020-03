È dal 2011 che l’Inter non era in corsa a marzo su tre fronti. L’anno post Triplete, nel quale arrivò la vittoria di Coppa Italia contro il Palermo e la sconfitta in sprint con il Milan per lo scudetto dopo il ko per 3-0 nel derby. E anche in quella stagione arrivarono molti calciatori a gennaio: Pazzini, Ranocchia, Nagatomo e Kharja. E, come sottolinea il Corriere dello Sport, fecero in qualche modo la differenza.