Inter, si vota il gol della stagione 21/22: in finale Lautaro e Barella

Per tutta la stagione i tifosi nerazzurri hanno seguito passo passo le gesta dei giocatori e delle giocatrici dell'Inter. E ogni mese, puntualmente, ne hanno scelto la rete più bella. Dai gol del mese, si passa ora a decretare il gol più bello segnato in tutta la stagione. Le reti in lizza per la vittoria erano 16 e comprendevano gol di Prima Squadra, Primavera e Femminile.