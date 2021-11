Inter, al via le votazioni della Hall of Fame: tocca ai tifosi, come votare

Quattro leggende dell'Inter sono pronte a fare il loro ingresso nella Hall of Fame del club nerazzurro: tocca ai tifosi scegliere

Alessandro De Felice

L'Hall of Fame dell'Inter è pronta ad accogliere altre quattro leggende della storia nerazzurra. Giocatori che hanno segnato la storia del nostro club, attraverso gesta sul campo che hanno ispirato i tifosi lungo tutti i 113 anni e oltre di storia del Club.

Prende così il via la quarta edizione della Inter Hall of Fame, l'istituzione nata nel 2018 che ha il compito di raccogliere, custodire, diffondere e valorizzare il patrimonio sportivo e la memoria dei giocatori che hanno indossato la maglia dell'Inter.

Sono già 12 i calciatori fissati, come stelle brillanti e senza tempo, nel firmamento delle leggende nerazzurre: Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthäus, Ronaldo, Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic, Giuseppe Meazza, Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Milito.

Ora che le votazioni sono aperte, altri quattro calciatori sono pronti ad essere eletti nella Hall of Fame nerazzurra. Sono 145 i calciatori che rispettano i criteri necessari a essere candidabili.

I criteri che permettono ai giocatori del passato nerazzurro di essere candidabili per la Hall of Fame sono: aver collezionato almeno 60 presenze in gare ufficiali con l'Inter; aver vinto almeno un titolo con l'Inter; aver terminato l'attività agonistica da almeno 3 anni o aver terminato l'attività agonistica e conquistato il Triplete 2010.

Come ogni anno i tifosi nerazzurri hanno la possibilità di scegliere quattro giocatori, uno per ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante), che entreranno a far parte della Hall of Fame.

Le votazioni daranno la possibilità come di consueto a diverse categorie di esprimere le proprie preferenze: dai tifosi, che ancora una volta potranno votare attraverso il sito inter.it, ai giocatori di tutte le squadre nerazzurre, passando per i dipendenti del Club, gli Hall of Famer nominati nelle precedenti edizioni e i rappresentanti dei più importanti media nazionali e internazionali.

Rispetto alle passate edizioni, la Hall of Fame coinvolgerà quest’anno anche i possessori dei Fan Token $INTER, che potranno votare il proprio giocatore preferito in tutte le quattro categorie direttamente dalla piattaforma di Socios.com. La loro preferenza peserà il 10% del totale dei voti raccolti su tutti i canali.

PREMIO SPECIALE

A ogni edizione della Inter Hall of Fame è legato anche un Premio Speciale. Nella prima edizione era stato consegnato alla famiglia Moratti, mentre nel 2019, associato alla campagna BUU, ad Astutillo Malgioglio. Nella scorsa edizione era stato Ernesto Pellegrini a ricevere il riconoscimento.

Nell'edizione 2021 saranno i possessori di Inter Fan Token - in una fase successiva alle votazioni dei giocatori - a partecipare al sondaggio per l'assegnazione del Premio Speciale: per la prima volta il vincitore sarà quindi scelto direttamente da una rappresentanza di tifosi nerazzurri.

INTER HALL OF FAME | L'ALBO D'ORO

2018 | Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthäus, Ronaldo. Premio Speciale: Famiglia Moratti.

2019 | Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic, Giuseppe Meazza. Premio Speciale: Astutillo Malgioglio.

2020 | Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Diego Milito. Premio Speciale: Ernesto Pellegrini.

(Fonte: Inter.it)