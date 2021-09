CorSera – Inter, davanti è uno spettacolo. Ma la difesa subisce troppo: contro l’Atalanta…

Bella (e sprecona) in avanti, troppo vulnerabile in difesa. Questo il quadro dell'Inter che dipinge il Corriere della Sera

Bella (e sprecona) in avanti, troppo vulnerabile in difesa. Questo il quadro dell'Inter che dipinge il Corriere della Sera, che sottolinea la differenza di rendimento dei nerazzurri in fase offensiva e difensiva: