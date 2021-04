TS – L’Inter fa il vuoto: trionfa il ‘Contismo’. Lukaku nella storia: kryptonite di…

Il quotidiano Tuttosport esalta il successo dell'Inter di Conte a Bologna e i numeri dell'attaccante belga, Romelu Lukaku

"Inter ha fatto il vuoto. E ha un bel pezzo di scudetto già appuntato al petto. Anotnio Conte passerà la Pasqua festeggiando distacchi abissali in classifica dopo la vittoria sul Bologna: Milan e Atalanta a otto e dieci punti (ma con una partita giocata in più) e Juve a dodici. Battendo mercoledì il Sassuolo a San Siro e concedendo il bis domenica con il Cagliari sempre in casa, la capolista ha così la possibilità di scavare un canyon tra lei e la concorrenza dove - al momento - complici i reiterati testa-coda di Juve e Milan, non si riesce nemmeno più a intuire quale possa essere un avversario credibile per contenderle lo scudetto.