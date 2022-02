Inter, le assenze spiegano qualcosa ma non tutto. Dietro Brozovic il vuoto

L'Inter scesa in campo ieri contro il Sassuolo era priva del suo regista, in rosa nessuno con le caratteristiche del croato

"Le assenze spiegano qualcosa, ma non tutto: semmai ce ne fosse stato bisogno, Inzaghi ha visto da vicino quanto sia strategico Brozovic e quanto grande sia il vuoto alle sue spalle. Barella è un incursore eccellente, ma non è fatto per portare la croce. Anche Bastoni, regista aggiunto e non solo difensore, sarebbe servito per dare ordine e organizzare la rimonta. Più in generale, però, il tecnico ha osservato un calo dell’equilibrio di squadra, a partire da una difesa molto più distratta del solito. In ogni caso, per cacciare via i fantasmi che svolazzano sopra San Siro, l’Inter dovrà guardare solo se stessa. Indipendentemente dall’avversario, dovrà raccogliere le vecchie certezze sparse sul tavolo", ha sottolineato La Gazzetta dello Sport.