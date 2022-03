Inter Women, a Rita Guarino la Panchina d’Oro femminile: “Premio gratificante”

Il tecnico della formazione femminile nerazzurra si è aggiudicata l'edizione 2020/21 del prestigioso riconoscimento

Rita Guarino, tecnico dell'Inter femminile, ha vinto la Panchina d'Oro relativa alla stagione 2020/21. L'allenatrice, arrivata a Milano la scorsa estate proveniente dalla Juventus, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il premio ricevuto: "Sono felice per questo riconoscimento. Il premio è ancor più gratificante perché arriva alla fine di un ciclo di quattro anni, che non è stato solo vincente, ma ancor più formativo. Un percorso che passo dopo passo ha permesso alle giocatrici e, soprattutto, a noi dello staff di migliorarci e di crescere con costanza e continuità".