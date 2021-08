Inter Women, sabato alle ore 17 amichevole contro il Lugano al Cornaredo

Seconda amichevole in programma per l'Inter femminile. La squadra allenata da Rita Guarino scenderà in campo sabato 14 agosto alle ore 17 contro il Lugano femminile

Marco Astori

MILANO - Seconda amichevole in programma per l'Inter femminile. Dopo il successo contro l'Hellas Verona per 3-1, la squadra allenata da Rita Guarino scenderà in campo sabato 14 agosto alle ore 17 contro il Lugano femminile, presso lo Stadio Cornaredo di Lugano.

(Inter.it)