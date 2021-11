Inter Women, vittoria all’ultimo respiro contro la Fiorentina: decide Brustia

Le nerazzurre di Rita Guarino vincono 2-3 a Firenze: in gol Bonetti e Simonetti, poi la doppietta di Sabatino e la rete al 93' di Brustia

Grande vittoria dell'Inter che, in vantaggio di due gol nel primo tempo, si fa recuperare dalle viola, ma trova sul finale la vittoria con Brustia. Per le nerazzurre in rete Bonetti, Simonetti e Brustia.