Inter Women, inizia il ritiro pre campionato: squadra in partenza per Chatillon

L'Inter femminile, guidata da Rita Guarino, partirà nella giornata di oggi per il ritiro precampionato a Chatillon, dove la squadra rimarrà fino al 31 luglio. Le nerazzurre si preparano così in vista del primo match di campionato di Serie A, in programma per il weekend del 28-29 agosto.