Inter Women, le convocate di Rita Guarino per il match contro il Napoli

Prima giornata di campionato per le nerazzurre, in campo questa sera alle ore 20:30 contro la formazione partenopea

Domani le nerazzurre guidate da coach Guarino scendono in campo per la prima giornata del campionato di Serie A, contro il Napoli di mister Pistolesi. Per la sfida in programma alle 20:30, Rita Guarino ha convocato le seguenti giocatrici: