Inter Women, Durante: “Sampdoria? Difficile, dobbiamo entrare decise e convinte”

In vista del match contro la Sampdoria la nerazzurra Francesca Durante ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV: "È stato importantissimo accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra e la società ci tenevano molto. Sapevamo che il Parma era una squadra ostica, però il risultato ci ha premiato. Questa per noi è stata una settimana impegnativa. Abbiamo lavorato tanto, cercando di migliorare alcune cose che non hanno funzionato contro il Parma. Con la Samp mi aspetto una partita molto difficile perché loro vengono da un momento complicato, ma hanno delle ottime individualità. Noi però dobbiamo entrare decise e convinte, per portare a casa il massimo".