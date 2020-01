Inter Women, Goldoni: “Ho tanti obiettivi per il 2020. La Serie A è una nuova realtà per noi”

Intervenuta ai microfoni di Inter TV, la calciatrice nerazzurra Eleonora Goldoni ha parlato così della prima parte di stagione disputata dalle ragazze di Attilio Sorbi: “La partita contro il Florentia è stata particolare: siamo state sfortunate, non abbiamo sfruttato le occasioni, ma stiamo lavorando bene. L’andata è stata particolare, si sono visti risultati impensabili: a fine anno tireremo le somme, vedremo come andrà. E’ tutto nuovo, ci siamo approcciate ad una nuova realtà per l’Inter, abbiamo imparato in ogni partita e vogliamo mettere tutto in atto nelle prossime partite. Il Verona? Mi aspetto una grande sfida, è stata la nostra prima partita, loro sono state furbe e brave a pareggiare la partita: ci stiamo preparando bene, affrontiamo gli allenamenti sempre meglio. Gli obiettivi per il 2020? Ce ne sono tantissimi, punto a raggiungerli: ci sono aspetti tecnici e tattici che cerco di perseguire”.