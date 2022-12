Inter Women batte il Pomigliano 2-1, Guarino: “Tre punti importanti”

Tre punti importanti conquistati in una trasferta difficile, contro una squadra ben organizzata. Un match analizzato così da coach Rita Guarino

Tre punti importanti conquistati in una trasferta difficile, contro una squadra ben organizzata. Un match analizzato così da coach Rita Guarino nell'immediato post partita di Pomigliano-Inter:

“Abbiamo avuto un buon impatto con la gara, siamo riuscite a interpretare bene le situazioni tecniche e tattiche che avevamo preparato. Di fronte avevamo una squadra molto organizzata, brava a chiudere gli spazi centrali: in più di un'occasione però siamo riuscite a presentarci a ridosso della loro area, senza trovare il gol. Siamo cresciute nel corso della partita, riuscendo poi a concretizzare quanto avevamo costruito in precedenza. Portiamo a casa tre punti importanti: eravamo venute qui per vincere e ci siamo riuscite.”