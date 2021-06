Inter Women, Guarino: “Sfida stimolante e grandi possibilità di crescita”

Le dichiarazione della nuova allenatrice dell'Inter Women Rita Guarino dopo l'ufficialità dell'arrivo nel club nerazzurro

"Sarà molto stimolante questa nuova avventura, perché credo che un Club come l’Inter abbia grandi possibilità di crescita: per me è una sfida, perché significa mettersi completamente a disposizione per cercare, insieme alla Società, di crescere il più velocemente possibile".