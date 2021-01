In attesa della sfida tra Inter e Juventus di questa sera, le due società si sono affrontate con le rispettive formazioni femminili. Niente da fare per le nerazzurre di Attilio Sorbi, che perdono 0-3 contro le bianconere. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la gara svolta nella ripresa: Girelli su rigore sblocca il punteggio, Galli arrotonda, Pedersen chiude i conti con un sinistro deviato. Per la Juventus 11 vittorie in 11 partite di campionato.