Inter Women, Landström: “Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare”

Il difensore svedese, classe '92, si presenta ai tifosi nerazzurri: "Una grande opportunità per me, darò il massimo"

Elin Landström, nuovo acquisto dell'Inter femminile, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Sono molto felice di aver firmato per l'Inter. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Per me significa molto. Per me è una grande opportunità per crescere come calciatrice e anche come persona. Giocare in Italia sarà certamente entusiasmante. Ho giocato una stagione nella massima serie svedese, ma ora sarà completamente diverso. Sarà una bella sfida, sono impaziente di iniziare. Sono una calciatrice che lavora molto. Posso contribuire con il mio piede sinistro e con la mia abilità tattica. Ma soprattutto voglio dare il massimo per potermi esprimere al meglio qui all'Inter".