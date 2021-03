Inter Women, Marinelli: “Milan? Proveremo a fare un altro risultato importante”

Le parole dell'attaccante nerazzurra: "Nel girone di ritorno abbiamo iniziato a capirci meglio e riusciamo a trovare un gioco molto più bello"

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del derby contro il Milan, Gloria Marinelli, attaccante dell'Inter, ha parlato così in vista della gara: "Il Milan è una grande squadra e ci ha messo spesso in difficoltà, ma noi proveremo ad avere lo stesso approccio che abbiamo avuto nel derby di Coppa Italia e cercheremo di portare a casa un altro risultato molto importante. Nel girone di ritorno abbiamo iniziato a capirci meglio e, con gli allenamenti e la costanza, riusciamo a trovare un gioco molto più bello. Continueremo a lavorare come stiamo facendo adesso e questo sicuramente ci porterà ad avere buoni risultati".