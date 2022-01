Inter Women, Merlo: “Con la Juve prestazione da vera squadra. Dimostrato che…”

Le parole della calciatrice nerazzurra: "Abbiamo fatto la nostra prestazione e dimostrato che possiamo giocarcela anche con la Juve"

Intervenuta ai microfoni di Inter TV, Beatrice Merlo, calciatrice nerazzurra, ha parlato così dopo il pareggio per 1-1 con la Juventus in Coppa Italia: "E' stata una prestazione da vera squadra, pareggiare su angolo all'ultimo così è brutto però abbiamo fatto la nostra prestazione e dimostrato che possiamo giocarcela anche con la Juve. Vedremo al ritorno. Ci dà tanta consapevolezza, giocarcela così con coraggio e determinazione con la Juve ci dà tanta fiducia in noi stesse. Adesso mettiamo la coppa da parte e ci concentriamo sul campionato già da domani".