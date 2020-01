UFFICIALE – Inter Women, arriva un acquisto: ecco la centrocampista classe ’94 Linda Nyman

MILANO – Linda Nyman è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter. La centrocampista classe 1994 arriva a titolo definitivo dal Kungsbacka DFF, club della massima serie svedese.

Dopo aver vestito la maglia del GBK per le categorie giovanili, Nyman firma per il FC Honka, con cui rimarrà sette stagioni, vincendo due Coppe di Finlandia e un Campionato finlandese. Nel 2019 si trasferisce in Svezia per giocare con il Kungsbacka DFF. Dal 2018 veste la maglia della Nazionale maggiore finlandese.

A Linda va il benvenuto da tutta la famiglia nerazzurra e un grande in bocca al lupo da parte di tutti i tifosi. #WelcomeLinda

(Inter.it)