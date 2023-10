UFFICIALE – L’Inter Women giocherà le partite casalinghe all’Arena Civica

A partire dal derby, la Prima Squadra Femminile nerazzurra scenderà in campo nell'impianto comunale dell’Arena Civica

FC Internazionale Milano e Comune di Milano annunciano di aver trovato un accordo per far disputare le partite casalinghe dell’Inter Women all'Arena Civica Gianni Brera.

A partire dal derby Inter-Milan, nona giornata della Serie A femminile eBay 2023/24, in programma nel weekend del 25-26 novembre, la Prima Squadra Femminile nerazzurra scenderà in campo nell'impianto comunale dell’Arena Civica aggiungendosi così alle diverse realtà sportive che da anni svolgono le proprie attività in questo impianto.