Inter Women, Pasqui: “Il nostro obiettivo non può che essere quello di vincere”

Ilaria Pasqui, responsabile del settore femminile dell'Inter: "La nostra vittoria è legata al raggiungimento degli obiettivi"

"È la conseguenza del lavoro svolto dalle calciatrici e dallo staff in questi mesi e della crescita umana e sportiva, sia nelle individualità che come gruppo; le ragazze e lo staff sono sempre rimaste compatte anche quando i risultati faticavano ad arrivare. Più che un obiettivo o una sorpresa è quindi un punto di partenza per tutti noi per continuare a lavorare con determinazione nella giusta direzione e provare a toglierci soddisfazioni maggiori".

"L'obiettivo dell'Inter non può che essere quello di vincere, ne siamo perfettamente consapevoli. Oggi la nostra vittoria è legata al raggiungimento degli obiettivi citati. Noi tutti pensiamo e speriamo che queste siano le fondamenta per "altre" vittorie e in futuro occorrerà fare ulteriori passi in avanti. Per quanto riguarda gli investimenti da parte del Club, credo che saranno proporzionali agli obiettivi che lo stesso Club intenderà prefiggersi per i prossimi anni".