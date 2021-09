Inter Women, quattro calciatrici convocate con la Nazionale Under 23

Convocazione per lo stage della Nazionale Under 23 dal 17 al 21 settembre a Tirrenia per quattro calciatrici dell'Inter Women

Alessandro De Felice

Il Tecnico Federale Selena Mazzantini ha convocato Beatrice Merlo, Marta Pandini, Alice Regazzoli e Bianca Vergani con la Nazionale U23. Le nerazzurre saranno impegnate nello stage di Tirrenia dal 17 al 21 settembre.

(Fonte: Inter.it)