Inter Women all’Arena Civica, l’assessore Riva: “Milano punto di riferimento per…”

Le Inter Women traslocano all'Arena Civica 'Gianni Brera', dove - grazie a un accordo tra club e Comune - a partire dal mese prossimo la formazione femminile nerazzurra disputerà le sue partite casalinghe. Il debutto sarà in occasione derby Inter-Milan, nona giornata del campionato di Serie A femminile Ebay, in programma nel weekend del 25-26 novembre. Le Inter Women - ricorda Palazzo Marino in una nota - si aggiungono così alle diverse realtà sportive che da anni svolgono le proprie attività in questo impianto.

"Milano conferma la sua natura di avanguardia ed è orgogliosa di fare la sua parte per sostenere una disciplina in grande crescita, che merita la massima attenzione e che da oggi approderà in uno degli impianti più iconici della nostra città", sottolinea in un post su Instagram l'assessora allo sport del comune di Milano Martina Riva. "Quando ho cominciato il mio mandato, promuovere adeguatamente lo sport femminile era uno degli obiettivi che mi ero posta sia per implementare il bilancio di genere sia perché la nostra città ospita delle atlete eccezionali, che è giusto valorizzare. Oggi - evidenzia Riva - possiamo affermare di aver segnato un punto di svolta: dopo la pallavolo femminile di eccellenza, con l'arrivo a Milano e all'Allianz Cloud di VeroVolley, e dopo la splendida promozione in serie A1 conquistata lo scorso anno dalle ragazze del Sanga Basket, Milano diventa, a tutti gli effetti, polo di riferimento anche nel calcio femminile"