Inter Women, Santi: “Tante nuove, ma siamo molto unite. Sarà un campionato…”

Le parole della centrocampista: "Per me Verona è stata un'esperienza importantissima perché ho potuto giocare quasi tutte le partite"

Intervenuta ai microfoni di Inter TV dal ritiro di preparazione a Chatillon, Irene Santi, centrocampista nerazzurra, ha parlato così della sua stagione giocata in prestito al Verona e dei suoi obiettivi per il campionato che verrà: "Per me Verona è stata un'esperienza importantissima perchè ho potuto giocare quasi tutte le partite e per una fase di crescita penso sia fondamentale. Qui stiamo lavorando molto bene, siamo un gruppo con tante ragazze nuove ma siamo molto unite. Lavoriamo bene e ci stiamo fissando gli obiettivi per la prossima stagione. Ci siamo rinforzate molto e sarà un campionato più equilibrato, ma anche difficile e che metterà alla prova chiunque. Dobbiamo essere pronte anche noi".