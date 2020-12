VIDEO / Inter, hai visto Xhaka? La qualità non manca: magia su punizione contro il Chelsea

Granit Xhaka è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 3-1 dell’Arsenal sul Chelsea nel Boxing Day: lo svizzero, per chi ancora non lo conoscesse, ha dimostrato di non essere soltanto un calciatore fisico e grintoso, ma di possedere anche importanti doti tecniche. Vedere per credere, la magia su punizione che non ha lasciato scampo a Mendy: sinistro telecomandato e palla al’incrocio dei pali.

L’Inter, che starebbe pensando proprio al centrocampista dell’Arsenal nel caso di un ipotetico scambio con Eriksen, prende appunti…